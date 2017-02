Rabobank gaat gasboringen onder Waddenzee niet financieren

De Rabobank gaat gaswinning onder de Waddenzee niet financieren. Dat heeft de bank besloten na een oproep van de Waddenvereniging. Die vroeg de banken niet mee te werken aan investering in gaswinning.

Dat meldt de NOS. Vorig jaar hebben vier bedrijven vergunningen aangevraagd om naar gas te zoeken onder de Waddenzee. De Rabobank zegt bij activiteiten in natuurgebieden alleen geld te willen uitlenen als bewezen is dat die actitiveiten geen gevaar met zich meebrengen voor het gebied.'Boringen kunnen bodemdaling veroorzaken', zegt de bank. 'De Waddenvereniging en bewoners zijn bezorgd dat de natuurwaarden dalen als de Waddenzee dieper wordt.'De Waddenvereniging is blij met de stap. 'We hopen dat andere banken en pensioenfondsen dit goede voorbeeld durven te volgen', zegt directeur Arjan Berkhuysen.De Rabobank heeft haar klimaatbeleid aangescherpt. De bank financiert ook geen kolenwinning en kolencentrales meer.