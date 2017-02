De FC om kwart voor negen: 'Een hartstikke ongelukkige tijd'

FC Groningen speelt zaterdag de elfde thuiswedstrijd van het seizoen. Voor de vierde keer is het aanvangstijdstip 20.45 uur. 'Een hartstikke ongelukkige tijd', zegt algemeen directeur Hans Nijland.

'Met name voor oudere mensen en kinderen. Er zijn afspraken met Fox Sports dat de wedstrijden worden gespreid over het hele weekend. Het allerliefst spelen wij zondagmiddag om 14.30 uur.'



De supporters van FC Groningen gaven eerder aan ook de voorkeur te geven aan zondagmiddag 14.30 uur. 'Als onze supporters zeggen: we willen maandagnacht om drie uur voetballen, dan gaan we om drie uur voetballen', aldus Nijland.



Zes keer om half drie

FC Groningen dropte het voorkeurstijdstip bij voetbalbond KNVB, maar dit seizoen staan in totaal zes 'half drie-wedstrijden' op het programma.



'Uit tegen Heracles (1-4) presteerden we prima', zegt Nijland. 'Dan hoop je op volle bak tegen Vitesse een week later. We speelden om 20.45 uur en dan is het aantal toeschouwers toch weer jammer. We zullen er volgend seizoen nog meer bovenop zitten om te spelen op het tijdstip dat onze supporters het liefste hebben.'



Zondagmiddag half drie

Zo vaak speelde de FC de afgelopen seizoenen in eigen huis op zondagmiddag om 14.30 uur:

Seizoen 2012/2013: 5 keer

Seizoen 2013/2014: 9 keer

Seizoen 2014/2015: 10 keer

Seizoen 2015/2016: 7 keer

Seizoen 2016/2017: 6 keer



Bij het laagterecord in het seizoen 2012/2013 moet de kanttekening worden gemaakt dat er buiten de 'half 3-wedstrijden' in totaal nog zes keer op zondagmiddag werd gespeeld. Drie keer om 12.30 uur, drie keer om 16.30 uur.



In het seizoen 2014/2015 speelde de FC slechts één keer niet op zondagmiddag.



Voetballen op zondagmiddag

Het aantal thuiswedstrijden van de FC op zondagmiddag:

Seizoen 2012/2013: 11 keer

Seizoen 2013/2014: 12 keer

Seizoen 2014/2015: 16 keer

Seizoen 2015/2016: 10 keer

Seizoen 2016/2017: 8 keer

