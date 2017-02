Acht maanden cel geëist tegen stelende penningmeester begrafenisvereniging

Tegen de voormalige penningmeester (68) van begrafenisvereniging Het Kerspel in Ulrum is vrijdag een gevangenisstraf van acht maanden geëist. De verdachte drukte tussen januari 2011 en mei 2016 grote sommen geld achterover. In totaal gaat het om een bedrag van 95 duizend euro.

'Dat heb ik inderdaad gedaan. Het had niet moeten gebeuren en ik heb er spijt van. Ik accepteer de consequenties', zo verklaarde de verdachte voor de rechtbank in Groningen.De verdachte werkte tot zijn pensioen in 2010 bij de Belastingdienst. Daarna begonnen de financiële problemen. In 2011 boekte de penningmeester voor het eerst geld over naar zijn eigen rekening. Kleine bedragen, soms meerdere keren per dag. Het ene jaar ging het om 15.000 euro, het jaar erop om 16.000 euro. Uiteindelijk liep het bedrag op tot ruim 95.000 euro.In 2015 kregen de overige bestuursleden voor het eerst argwaan. De begrafenisvereniging werd steeds vaker geconfronteerd met onbetaalde rekeningen. 'Ik heb al die jaren m'n mond gehouden. Ik was bang dat ik helemaal alleen zou komen te staan', aldus de verdachte.De verdachte trad in 2008 toe tot het bestuur van de begrafenisvereniging. 'Nadat mijn voorganger vanwege ziekte was gestopt heb ik mijn diensten aangeboden.' Waarom denkt u dat het bestuur u vertrouwde, wilde de officier van justitie weten. 'Ik denk dat ze gedacht hebben, die werkt bij de Belastingdienst, die zal wel verstand hebben van boekhouden.'Het geld is onder meer gebruikt voor het aflossen van schulden en voor levensonderhoud. Is al het geld op? Heeft u niets op een bankrekening geparkeerd, wilde een van de rechters weten. 'Nee, alles is opgegaan', aldus de voormalig penningmeester. Inmiddels heeft de verdachte een terugbetalingsregeling getroffen. Tot nu toe is er een bedrag van ongveer 200 euro afbetaald.Volgens het Openbaar Ministerie heeft de verdachte alle kansen gehad om de fraude te stoppen. 'Toch bent u doorgegaan en dat ik reken u zwaar aan. Het vertrouwen van de 540 leden is geschonden en de vereniging is financieel zwaar gedupeerd.'