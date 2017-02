Lopend Vuur: Betaald voetbal hoort gewoon op zondagmiddag om half drie

Voor de vierde keer dit seizoen speelt FC Groningen een thuiswedstrijd om 20.45 uur. Algemeen directeur Nijland van de FC noemt het "een hartstikke ongelukkige tijd", met name voor ouderen en kinderen.

De wedstrijd in het betaald voetbal zijn tegenwoordig verspreid over het hele weekend. Dat heeft te maken met de tv-rechten. Voor de clubs lucratief, want het levert veel geld op.FC Groningen speelt het liefst op zondagmiddag om 14.30 uur. Vroeger was dat heel normaal