Politie vindt gestolen fietsen in tweedehandswinkel

(Foto: Flickr/Shirley de Jong (Creative Commons))

De politie heeft bij een inbrengwinkel in de stad Groningen tien gestolen fietsen gevonden. De eigenaar van de winkel, een 52-jarige Stadjer, is opgepakt voor heling. Hij is inmiddels weer vrijgelaten.

Serienummers weggekrast

Zeven fietsen stonden geregistreerd als 'gestolen', bij drie fietsen waren de serienummers weggekrast.



Wijkagenten kwamen de man op het spoor nadat meerdere slachtoffers van fietsendiefstal meldden dat ze hun fiets in de inbrengwinkel hadden zien staan. Toen hem naar de verplichte inkoopadministratie werd gevraagd, kon hij die niet geven.

Door: RTV Noord Correctie melden