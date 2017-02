Video: Spoorbomen op bewaakte overgang bij Bedum haperen

Twee bewaakte spoorwegopvergangen in Bedum hebben donderdagmiddag om drie uur tenminste één maal niet gefunctioneerd.

De Groningse ondernemer Marc Schriemer filmde een incident bij de overgang aan de Ter Laan, vlakbij de gelijknamige nieuwe wijk, waarbij de spoorbomen gewoon open bleven staan terwijl de trein naderde.'Ik hoorde de trein in de verte toeteren en toen ik keek zag ik de trein stilstaan bij de drukke spoorwegovergang even verderop bij het Boterdiep. Er staken toen nog gewoon auto's over. Vervolgens ben ik gaan filmen.'Eerder op de dag was er een seinstoring tussen Bedum en Stedum . De overgang bij Ter Laan bevindt zich op dit stuk spoor. Op het moment van de haperende spoorbomen was de storing volgens Arriva weer voorbij. Of er een verband is tussen de haperende spoorbomen en deze storing is niet bekend.Op de beelden van Schriemer is te zien dat de trein toetert en heel langzaam de overgang van Ter Laan nadert. Pas dan gaan de bomen dicht en beginnen de lampen te knipperen. Daarna rijdt de trein pas door. Schriemer heeft het incident gemeld bij de politie.Spoorbeheerder ProRail en vervoerder Arriva komen later op de dag met commentaar.