Welcome Day op de Hanzehogeschool: 'Groningen springt eruit'

De Hanzehogeschool in de stad Groningen houdt vrijdag een Welcome Day: zo'n 150 studenten uit 42 verschillende landen beginnen aan een internationaal programma van een halfjaar.

Zoals Brett Olson uit de Amerikaanse stad Chicago. 'Ik heb veel onderzoek gedaan naar buitenlandse studentensteden, Groningen sprong eruit. Een mooie stad.' De Nederlandse lekkernijen vallen in elk geval in de smaak bij Olson. 'Heerlijk!', zegt hij, peuzelend aan een stroopwafel.Ook de Canadese Catherine Haché kijkt uit naar haar verblijf in Groningen. 'Ik hou van Nederland! Mijn opa was hier in de Tweede Wereldoorlog als militair, ik wilde het zelf ook graag eens zien.''Het aantal buitenlandse studenten neemt elk jaar toe', constateert Bram ten Kate, decaan van de International Business School. 'Internationalisering in het onderwijs is wereldwijd een groeiend fenomeen. En het is ontzettend belangrijk voor studenten dat ze internationale ervaring opdoen in hun vakgebied. Je leert over je eigen horizon kijken en bouwt een internationaal netwerk op van collega's. Dat houd je misschien de rest van je leven.''Ik denk dat nu zo'n tien procent van onze studenten internationalen zijn, ongeveer tweeduizend. Die lokken we met een goed programma en een goede naam. En mond-tot-mondreclame van studenten. Dat is het allerbelangrijkste.''Waar wij heel goed in zijn, is het kleinschalig onderwijs. We doen veel met het werkveld. Ik merk dat daar bijvoorbeeld vanuit China en Zuid-Korea met interesse naar gekeken wordt. Ze willen wat van ons leren.'