Man trekt wielrenner aan zijn rugzak van de fiets

(Foto: Archief)

'Aan de kant' klonk het donderdagmiddag op de Rijksstraatweg in Haren. Kort nadat een 66-jarige wielrenner dit hoorde, werd hij bij zijn rugzak gepakt en van de fiets getrokken.

Het 66-jarige slachtoffer liep daardoor letsel op aan zijn heup, hoofd en schouder. De man is in de nacht van donderdag op vrijdag geopereerd in het ziekenhuis.



De wielrenner was bezig om iemand in te halen. Van achteren hoorde hij een man roepen dat hij aan de kant moest gaan. De wielrenner kon dat niet, waarna de roepende man hem tegen de grond werkte.

Door: RTV Noord