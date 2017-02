Arriva: 'Veiligheid bij spoorwegovergang Bedum was niet in het geding'

De spoorbomen bij Bedum haperden gisteren vanwege een sein- en wisselstoring. Dat meldt Arriva. Volgens de vervoerder hield de machinist zich aan de regels die gelden in zo'n situatie.

'Als er een sein- en wisselstoring is, gaan de treinen rijden op aanwijzing. Dat betekent dat ze met een lage snelheid rijden. Daarnaast moeten ze wachten bij een bepaald punt totdat de spoorbomen gesloten zijn', zegt Arriva in een verklaring.Marc Schriemer uit Bedum maakte donderdag een filmpje bij de overgang Ter Laan. Daarop is te zien dat de spoorbomen open bleven staan terwijl de trein naderde.Arriva: 'Zoals je kunt zien op het filmpje heeft de machinist geheel volgens protocol gehandeld en is de veiligheid niet in geding geweest.'Arriva laat weten dat deze manier van rijden veel vertraging geeft. Om deze reden 'is besloten om even na 15 uur met bussen te gaan rijden tussen Bedum en Stedum.'