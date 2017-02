Het duurde wat langer, maar MS-patiënt Rachid Ouali kan alsnog naar Belgrado

(Foto: Frank Veenhof/RTV Noord)

Rachid Ouali uit Hoogezand had nu in Belgrado moeten zitten voor de stamcelbehandeling die hem hopelijk weer kan laten lopen. In plaats daarvan zit hij nog gewoon thuis, in Hoogezand.

Belgrado

Ouali lijdt aan MS en kan al jaren niet meer lopen. In Nederland is MS niet te behandelen, maar in verschillende andere landen wordt een stamcelbehandeling aangeboden. Toen Ouali hoorde dat vorig jaar



Koffers weer uitgepakt

Drie weken geleden had hij het bedrag bij elkaar. Ouali pakte zijn koffers om naar Belgrado te vertrekken voor zijn behandeling, maar kon die weer uitpakken. De crowdfundings-site betaalde niet op tijd en Ouali moest de reis weer annuleren.



