Huishoudelijke hulp Stad blijft zorgenkind

De PvdA in Groningen wil opheldering van zorgwethouder Ton Schroor over het verschil van inzicht tussen hem en vakbond FNV inzake de huishoudelijke hulp in de stad. De coalitiepartij vindt dat het verschil in opvattingen van beide te groot is.

Volgens de vakbond is de huishoudelijke zorg in de stad slecht. De vakbond stelde een zwartboek samen waarin voorbeelden van misstanden zijn verzameld. Wethouder Schroor is niet onder de indruk van dat zwartboek. Volgens hem staat het zorgbeleid in de stad als een huis.'Hoeveel Stadjers krijgen onterecht geen huishoudelijke hulp? Dat willen wij weten. De FNV meldde in een zwartboek 48 missers. Is dit het topje van de ijsberg?', vraagt Krista Boogaard van de PvdA zich af. 'Normaal gesproken zou je zeggen dat de waarheid in het midden ligt. Alleen kunnen we dat op dit moment niet zeggen. Er zijn twee partijen die tegenover elkaar staan.'De gemeente liet een tevredenheidsonderzoek uitvoeren over de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De huishoudelijke hulp valt onder die noemer. De wethouder is tevreden over de uitkomsten van dat onderzoek.'Het onderzoek van de FNV en de gemeente geven niet voldoende informatie om te kunnen bepalen wie gelijk heeft. Daar willen wij graag meer informatie over krijgen', zegt Boogaard. 'Er is een grote groep die geen zorg afneemt, terwijl ze daar wel recht op hebben. We willen zeker weten dat dat niet te maken heeft met de eigen bijdrage die mensen moeten betalen.'