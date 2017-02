Payne vervangt Hateboer; ook basisplaats voor Memisevic

FC Groningen-verdediger Desevio Payne neemt zaterdagavond tegen Excelsior de plek in van de naar Atalanta Bergamo vertrokken Hans Hateboer. Ook Samir Memiševic start in de basis tegen Excelsior.

Memiševic speelt in plaats van Juninho Bacuna, die hamstringklachten heeft en bovendien herstellende is van griep. De 19-jarige middenvelder zit wél op de bank.FC-trainer Ernest Faber kan geen beroep doen op Tom van Weert en Tom Hiariej. Zij zijn geblesseerd.Opvallende namen in de selectie zijn Aydin Hrustic en Glenn Bijl. Beide spelers van Jong FC Groningen wachten nog op hun debuut in het eerste.Met Excelsior treft de FC een tegenstander die de laatste twee ontmoetingen in Groningen simpel opzij werd gezet. In de beker werd het in april 2015 3-0. Vorig jaar in de competitie werd het 2-0.De laatste twee uitwedstrijden tegen Excelsior gingen verloren. Eerder dit seizoen werd het 2-0 voor de Rotterdammers.Overigens wordt het een Rotterdamse periode voor de FC. Na het treffen met Excelsior wachten namelijk uitduels met Sparta en Feyenoord.FC Groningen-Excelsior is live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Jan van der Meide vanaf 20 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Jan Veenhof. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag.Daarnaast is het duel zaterdag te volgen via het liveblog in de app en op de website.