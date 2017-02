'America first, Grunnen second': wat is jouw ode aan Groningen?

Met de boodschap 'America first, The Netherlands second' maakte programmamaker Arjen Lubach uit Lutjegast furore. Maar waar blijft 'America first, Grunnen second'?

Volgens RTV Noord-presentator Eric Bats, tevens verantwoordelijk voor Grunnen TV, is zo'n filmpje best een leuk idee. 'We've got the best earthquakes and The Horse of Uncle Looks!', loopt hij op de feiten vooruit.Wie o wie voelt zich geroepen om deze ode aan Groningen te maken? Of heb je gewoon een leuk idee voor een 'Grunnen second'-fimpje? Deel je hersenspinsels met ons via grunnensecond@rtvnoord.nl Lubachs filmpje kreeg over de grens al navolging. Ter inspiratie zetten we ze op een rij: