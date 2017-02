Expeditie Grunnen spot de schaatstoppers van de toekomst

Het is weer tijd voor Expeditie Grunnen! Vandaag in de bus presentator Rob Mulder, op de bijrijdersstoel cameraman Ronald Pras en achterin de bus social mediaredacteur Suzanne Stoppels.

Ook vandaag zijn we weer op zoek naar bijzondere verhalen uit de provincie. Dus heb jij iets opvallends, geks of tofs? Laat het ons dan weten via onze Facebookpagina . Nieuwsgierig naar wat we vandaag allemaal beleven? Kijk dan om 18:00 uur naar de uitzending op TV Noord of lees het liveblog onderaan dit artikel.Om 18:00 uur is de samenvatting van de dag te zien op TV Noord, de herhaling is ieder half uur. In deze uitzending zie je bovendien het belangrijkste nieuws uit Stad en Ommeland.Wij rijden in onze expeditiebus naar plekken waar mensen over praten. Sta jij bij je kinderen langs het sportveld, is er een mooi evenement bij jou in de buurt of heb je hulp nodig bij het opruimen van de stallen? Laat het ons dan weten via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!