LEES TERUG: Expeditie Grunnen: de zaterdag van Expeditie Grunnen

Het is weer tijd voor Expeditie Grunnen! Vandaag in de bus presentator Rob Mulder, op de bijrijdersstoel cameraman Ronald Pras en achterin de bus social mediaredacteur Suzanne Stoppels. Ze gingen opzoek naar bijzondere verhalen uit de provincie.

De Expeditie startte vandaag op de ijsbaan in Kardinge waar de schaatstoppers van de toekomst worden getraind. Via de koeien in Westerbroek (waar stier Robbie oog in oog stond met zijn naamgenoot Rob) gingen we naar Aaltje en Henk Vos in Sappemeer. Echtpaar Vos runt samen al veertig jaar een groentezaak en dat werd gevierd. Uiteindelijk reed de bus via de Bedumer Winterloop weer terug naar de redactie.We beleefden natuurlijk nog meer en dat is te zien vanaf 18:00 uur te zien op TV Noord, de herhaling is ieder half uur. In deze uitzending zie je bovendien het belangrijkste nieuws uit Stad en Ommeland.Wij rijden in onze expeditiebus naar plekken waar mensen over praten. Sta jij bij je kinderen langs het sportveld, is er een mooi evenement bij jou in de buurt of heb je hulp nodig bij het opruimen van de stallen? Laat het ons dan weten via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!