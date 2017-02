Verdachten mishandeling voormalig lid No Surrender blijven vast zitten



Drie leden van motorclub No Surrender, die worden verdacht van het ontvoeren en mishandelen van een 47-jarige Stadjer, blijven vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Groningen vrijdag besloten. Volgens de rechtbank zijn er voldoende ernstige bezwaren om de verdachten langer vast te houden.

Vingers afknippen

Het slachtoffer werd vorig jaar november ernstig mishandeld en bedreigd in een woning in Eelde. De verdachten dreigden de tatoeage van No Surrender, op de buik van het voormalige clublid weg te branden met een strijkijzer. Ook dreigden ze om zijn vingers af te knippen. De Groninger werd uiteindelijk, na betaling van 5000 euro, achtergelaten in een bos bij Glimmen.



Rijk der fabelen

Volgens de advocaat van één van de verdachten, een 26-jarige man Uithuizermeeden, heeft zijn cliënt niets met de zaak te maken. 'De verklaring van het slachtoffer over de betrokkenheid van mijn client kan naar het rijk der fabelen verwezen worden', aldus Roy van der Wal.



Geen bewijs

'Het feit dat zijn bus is gebruikt en er met zijn telefoon is gebeld op het plaats delict, betekent niet dat hij ook daadwerkelijk bij de mishandeling aanwezig is geweest. Mijn cliënt werkt als zzp'er voor onder meer Shell en de NAM. Hoe langer hij vast blijft zitten, hoe hoger de schulden thuis oplopen.'



Strijkijzer

Ook het voorarrest van de vierde verdachte, een 28-jarige vrouw uit Eelde, blijft gehandhaafd. De mishandeling vond plaats in haar woning. Hoewel ze niet bij de feitelijke mishandeling aanwezig is geweest, heeft ze volgens de officier van justitie wel het strijkijzer klaargezet waarmee het slachtoffer is bedreigd.



Bad Standing

Ook de andere verdachten, twee leden (31 en 36 jaar) van No Surrender uit de stad Groningen, blijven vastzitten. 'We hebben het hier om een ernstige afpersing binnen de club No Surrender. Het gaat over Bad Standing, over een ernstige mishandeling. Het slachtoffer was nog niet uit het ziekenhuis ontslagen of hij werd alweer geïntimideerd en bedreigd', aldus officier van justitie Corien Fahner.



Aangehouden

De zaak werd vrijdag aangehouden omdat er nog een aantal getuigen moet worden gehoord. Ook zijn de resultaten van het onderzoek naar de telecomgegevens nog niet allemaal binnen. Wanneer de rechtbank zich inhoudelijk over de zaak buigt is nog niet duidelijk.

Door: RTV Noord Correctie melden