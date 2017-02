OM wil klinische opname voor man die woning wilde opblazen

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 61-jarige Stadjer die dreigde zijn huis op te blazen moet dringend behandeld worden. De officier van justitie eiste twee jaar cel tegen. Als de rechtbank hierin meegaat, wordt de man in maart opgenomen.

'Ik steek iedereen neer'

De man wilde op 20 april zelfmoord plegen. Hij zette de gaskranen open en belde de politie om dit te melden. 'Ik steek iedereen neer die hier komt', dreigde hij.



Agenten gooiden met stoeptegels de ruiten in om het gas te laten wegstromen. Ook ontruimden ze woningen in de buurt. De man werd woest en gooide de stenen terug. Hij kwam zijn huis uit met een mes in de hand.



Geen crisis

Crisisopname was niet nodig, besloot een arts op het politiebureau, en de Stadjer kwam op vrije voeten. Vervolgens stal de man een auto die voor het bureau stond en reed op hoge snelheid door een slagboom. Hij wilde zichzelf doodrijden - zijn derde zelfmoordpoging in totaal.



De man reed naar de plek van zijn jeugd en kwam vast te zitten op een boerenerf. Hij werd opnieuw aangehouden. Tijdens de terugreis in het politiebusje sloeg schopte en spuugde de man om zich heen.



'Nee, ik heb mij niet netjes gedragen', zei hij vrijdag tegen de rechters.



'Een groot drama'

De man is door een hardnekkig drugsprobleem in de problemen geraakt. Hij zei tegen de rechters dat hij zich beseft dat hij bijna een 'groot drama' heeft veroorzaakt. De daad moet de man volgens de officier in verminderde mate worden aangerekend.



Behalve de celstraf eiste de officier ook een schadevergoeding van ruim 7000 euro. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Door: RTV Noord Correctie melden