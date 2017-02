NAM en Het Groninger Landschap onderhandelen nog altijd over bruidsschat

Occo Reintiesheert in Stedum (Foto: Martin Drent/RTV Noord) De Haver in Onderdendam (Foto: Martin Drent/RTV Noord) de molenaarswoning (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Vier zwaar beschadigde rijksmonumenten in onze provincie die zijn opgekocht door de NAM zijn nog steeds niet in handen van Het Groninger Landschap. Inmiddels praten beide partijen al meer dan een jaar met elkaar, maar een deal is er nog niet.

De transactie zit vast op het bedrag dat de NAM zou betalen aan Het Groninger Landschap om de panden de komende decennia te onderhouden. Het gaat om De Haver in Onderdendam, de Occo Reintiesheert in Stedum, De Plaats Melkema in Huizinge en de molenaarswoning in Westerwijterd.



Kosten voor onderhoud

Het afgelopen jaar hebben restauratie-architecten bekeken wat het zou kosten om de panden dertig jaar lang te onderhouden en veilig te stellen voor de toekomst. Het Groninger Landschap heeft als voorwaarde aan de overdracht gesteld dat de NAM eenmalig een bedrag beschikbaar stelt, zodat de stichting geen financiële risico's loopt.



Geen kwestie van jaren

'Wat ons betreft kunnen we binnen een maand een akkoord hebben; nu moet de NAM aangeven hoelang zij daarvoor nodig hebben', laat Het Groninger Landschap weten. De NAM zegt tevreden te zijn over de voortgang. 'Hopelijk hebben we op korte termijn duidelijkheid', zegt woordvoerder Hein Dek.



Versterkingsmaatregelen

Het is de bedoeling dat er geen grootscheepse versterkingsmaatregelen worden getroffen. In de Occo Reintiesheert zou volgens één van de plannen een kooiconstructie worden aangebracht zodat het pand weer veilig is om in te wonen. Maar dat is een te ingrijpende maatregel die niet teruggedraaid kan worden.



'We willen de monumenten zo ongeschonden mogelijk door de periode van aardbevingen loodsen. We kiezen wel voor bewoning, maar dan op veilige plekken zoals de schuur van de boerderij en niet het voorhuis', zegt Het Groninger Landschap.



Geen acuut gevaar

Ondertussen worden de molenaarswoning in Westerwijtwerd en De Haver in Onderdendam wél bewoond. Peter Koetsier is de bewoner van De Haver. 'Ik voel me totaal niet onveilig. Als er een aardbeving is, ga ik wel zo snel mogelijk naar de stal. Daar is het veilig.' Volgens de NAM is er op dit moment geen accuut gevaar voor de bewoners.



Als het aan Koetsier ligt, blijft hij ook als De Haver straks in handen is van Het Groninger Landschap in het rijksmonument wonen. 'Ik ben in overleg of ik hier als beheerder kan blijven, door goed op het pand te passen en te helpen hier een vorm van activiteit te organiseren. Gezien de schoonheid van het pand en het formaat van het pand zie ik daar de mogelijkheden wel toe.'

Door: Martin Drent