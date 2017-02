Ronald lasert ganzen in Hellum

In twee gebieden in Midden-Groningen is een proef van start gegaan om ganzen te verjagen met behulp van een laser.

Dit als alternatief voor het vergassen en afschieten van de dieren.



Ganzen veroorzaken veel schade, omdat ze hele akkers kaalvreten. Ronald testte de laser uit bij boer Jan-Pieter van Tilburg in Hellum.

