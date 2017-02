Eeldenaren voeren actie in Den Haag voor plaatsgenoot Wagif

Dorpsgenoten van de met uitzetting bedreigde Eeldenaar Wagif Faradzjulaev gaan op 14 februari naar Den Haag om aandacht te vragen voor zijn situatie.

Ze willen de ingezamelde handtekeningen, inmiddels zo'n 6600, en een kunstwerk aanbieden aan staatssecretaris Klaas Dijkhoff. Hij is de enige die de uitzetting van Wagif nog kan tegenhouden.De actie is het initiatief van bezorgde dorpsgenoten die het ondragelijk vinden dat Wagif en zijn gezin mogelijk uit elkaar worden gerukt.Zijn vrouw Gunel en hun twee kinderen Farhad (6) en Leyla (4) hebben de Nederlandse nationaliteit en worden niet uitgezet.Wagif vluchtte vijftien jaar geleden als dienstweigeraar vanuit Azerbeidzjan naar Nederland. Omdat zijn moeder Armeens is, wilde hij niet vechten in het conflict rond Nagorno-Karabach. Als hij wordt teruggestuurd, staat hem minimaal twee jaar cel te wachten.De initiatiefnemers van de actie willen met bussen vanuit Eelde en Assen naar Den Haag. Voor mensen die wel mee willen, maar bijvoorbeeld geen vrij kunnen krijgen van hun werk is er een sponsoractie.'Voor vijftien euro kun je een stoel in de bus sponsoren. Zo kunnen mensen de actie toch steunen, ook als ze er niet bij kunnen zijn', aldus Christel Koperberg namens de actievoerders.Vanuit Eelde-Paterswolde zijn eerder al verschillende acties georganiseerd. Er was een actiebijeenkomst in het dorp waarbij 450 mensen aanwezig waren en er was een ansichtkaartjesactie van alle basisscholen in de gemeente.Verder is er een kunstwerk gemaakt en zijn inmiddels dus ruim 6600 handtekeningen opgehaald. Ook is er een Facebook-pagina voor Wagif in de lucht.