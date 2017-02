Dierenpartij stelt vragen over vissterfte Oosterpark

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Groningen stelt schriftelijke vragen

over de recente vissensterfte in de Oosterparkvijver.



Tientallen karpers vonden vorige maand de dood in de vijver. Buurtbewoners visten de nog levende exemplaren zo veel mogelijk op om ze te verhuizen naar veiliger water.



Zuurstofgebrek

Volgens fractievoorzitter Gerjan Kelder werd zuurstofgebrek de vissen fataal. Dit zou zijn bevestigd door het waterschap. 'In de betreffende periode stroomde een grote hoeveelheid rioolwater de vijver in', schrijft Kelder. 'Rioolwater bevat weinig zuurstof en juist veel afvalgas.' Bovendien was het water bevroren, waardoor afvalgas niet weg kon en het water geen nieuwe zuurstof kon opnemen.



Beluchtingsapparatuur

Volgens Kelder zijn er wijzigingen opgetreden in het waterbeheer vanwege de aanleg van de Zuidelijke Ringweg. De partij vraagt nu aan het college of dit klopt en, zo ja, als de risico's bekend waren, waarom er geen rekening met de vissen is gehouden. Ook wil de dierenpartij weten of het college bekend was met de vissterfte en of het bereid is die in de toekomst te voorkomen door beluchtingsapparatuur aan te schaffen.

