Oud politiechef: 'Vorming Nationale Politie doodsteek voor multicultureel korps'

De vorming van de Nationale Politie heeft ervoor gezorgd dat het multiculturele vraagstuk volledig naar de achtergrond is verdwenen.

Dat zegt Martin Sitalsing, oud politiechef van onder meer Groningen.Sitalsing is zelf van Surinaamse afkomst. 'Het feit dat ik het er nu weer over heb, geeft de essentie wel aan. We moeten het hier nog steeds over hebben.'Hij sluit zich aan bij de kritiek van Max Daniel, commissaris bij de politie Noord-Nederland, en korpschef Erik Akerboom van de politie.Beiden vinden dat de politie te wit is en dat er te weinig mensen met een multiculturele achtergrond bij de politie werken.Sitalsing denkt ook dat meer diversiteit goed zou zijn voor het politiekorps. 'Het gaat er uiteindelijk om dat je een goed netwerk opbouwt, met goede informatiebronnen.'Een aantal jaar geleden had de poltie dan ook als speerpunt dat er meer diversiteit bij de politie moest komen. 'Maar met het optuigen van de Nationale Politie verdween dat helemaal naar de achtergrond. Het onderwerp is als een plumpudding in elkaar gezakt.'Zijn er dan niet genoeg mensen die bij de politie willen? Zeker wel, zegt Sitalsing. 'En als we kijken naar de selectiemechanismen, dan zijn de criteria ook vrij objectief. Maar mensen hebben wel de neiging om mensen te selecteren die veel op henzelf lijken.'Hij pleit ervoor dat de politietop zelf begint met het geven van het goede voorbeeld.