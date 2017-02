Esmé Stollenga uit de running: schroeven in rugwervels afgebroken

(Foto: Still NOS Studio Sport)

Esmé Stollenga uit Garmerwolde komt lange tijd niet meer in actie. In de rug van de schaatsster zijn twee van de vier schroeven in haar rugwervels afgebroken.





Sterke comeback

Stollenga was dit seizoen met een sterke comeback bezig. Ze verbeterde haar persoonlijke records op de 500 en 1000 meter fors. Ze werd tiende op de kilometer bij de NK Afstanden.



Op de NK Sprint vielen haar prestaties tegen. Ze voelde zich ziek, waarschijnlijk doordat de schroeven al waren afgebroken. Ze viel tijdens een training in december. Vermoedelijk zijn de schroeven toen gebroken.



Lees ook:

- Zieke Stollenga rijdt NK Sprint op karakter uit

- Stollenga bloeit helemaal op in schaatsgewest Stollenga kampte de afgelopen jaren met rugproblemen en werd daar aan geopereerd. Stollenga gaat uit van een revalidatie van ruim een jaar. 'Ik blijf positief en weet zeker dat ik sterker terug zal komen.'Stollenga was dit seizoen met een sterke comeback bezig. Ze verbeterde haar persoonlijke records op de 500 en 1000 meter fors. Ze werd tiende op de kilometer bij de NK Afstanden.Op de NK Sprint vielen haar prestaties tegen. Ze voelde zich ziek, waarschijnlijk doordat de schroeven al waren afgebroken. Ze viel tijdens een training in december. Vermoedelijk zijn de schroeven toen gebroken.

Door: RTV Noord Correctie melden