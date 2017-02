Nu de Levchenko's - maar wie slaapt er op 4 maart in de skybox van FC Groningen?

Evgeniy Levchenko komt een nachtje slapen in de skybox van FC Groningen. Dat doet hij in de nacht van zaterdag op zondag, nadat hij eerst de wedstrijd tegen Excelsior heeft gezien. Zijn vrouw, Victoria Koblenko, komt waarschijnlijk ook mee.

Het 'proefslapen' is een initiatief van Essent. De hoofdsponsor van de FC gaat de skybox een nachtje aanbieden als Airbnb.Wie in aanloop naar de wedstrijd FC Groningen - Ajax de nacht van 4 op 5 maart in de skybox wil doorbrengen, kan zich aanmelden met een motivatiebrief. De winnaar mag drie mensen meenemen.De gelukkigen krijgen de sleutel van het stadion, worden gewekt door de stadionspeaker en kunnen douchen in de kleedkamer. In de middag maken ze live de wedstrijd mee vanuit de skyboxkamer.De skybox is helemaal gerestyled. Niet eerder werd een Nederlands stadion via Airbnb aangeboden als slaapplek.