Lijsttrekkers kruisen de degens in Groningen

(Foto: Erik Hogeboom/RTV Noord)

Energie/gaswinning, vluchtelingen en immigratie, werkgelegenheid/economie en de ontevreden kiezer.

Dat zijn de hoofdingrediënten van het Noordelijk Lijsttrekkersdebat, dat wordt gehouden op 8 februari in het provinciehuis in Groningen. Het is het eerste grote debat dat in Nederland wordt gehouden in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen.



Acht partijen

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland is gastheer, de inhoudelijke invulling gebeurt door RTV Noord, Omrop Fryslân en RTV Drenthe.



VVD, PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en 50PLUS doen mee aan het debat. De PVV heeft niet gereageerd op de uitnodigingen.



Live bij RTV Noord

Presentatie is in handen van Ferry Mingelen, Remy van Mannekes en Eric Ennema.



Het debat begint om 14.30 uur, duurt ongeveer vijf kwartier en is live op tv te volgen via RTV Drenthe, Omrop Fryslân en RTV Noord. Ook Politiek 24 zendt het debat uit. De uitzending is ook via internet, Facebook en radio te volgen.

Door: RTV Noord Correctie melden