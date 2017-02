Refaja gebruikt tijdelijk de oude operatiekamers

Het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal gaat de oude operatiekamers weer tijdelijk gebruiken. Het ziekenhuis ziet zich daartoe genoodzaakt, omdat de nieuwe operatiekamers gesloten zijn vanwege vliegenoverlast.

Naar verwachting duurt het nog twee tot drie weken voordat de nieuwe operatiekamers weer gebruikt kunnen worden.Afgelopen dinsdag werden de operatiekamers gesloten vanwege vliegen. De kamers waren net een maand in gebruik.Om de oorzaak van de vliegenoverlast te achterhalen, stelt de Treant Zorggroep meerdere onderzoeken in. Zo wordt de buitengevel geïnspecteerd op naden en kieren, worden de dakkappen gecontroleerd en doet men rookproeven.Hiermee worden kieren die op het oog niet zichtbaar zijn, toch opgespoord. Tijdens deze proeven is het mogelijk dat er rook uit het ziekenhuis komt.Daarnaast is het Refaja begonnen met een intensieven insectenbestrijding om alle vliegen te verdelgen.Voor de patiënten heeft de sluiting van de operatiekamers ingrijpende gevolgen. Zo moeten 80 tot 100 patiënten die komende week zouden worden geopereerd in Stadskanaal, nu uitwijken naar het Scheper Ziekenhuis of Bethesda in respectievelijk Emmen en Hoogeveen.