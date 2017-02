Brussel stemt in met Nederlands fosfaatplan

De Europese Commissie in Brussel accepteert het plan van de Nederlandse regering om het teveel aan mest terug te dringen.

Als de Nederlandse boeren zich aan de limiet weten te houden, behouden ze dit jaar de soepele mestregels die de EU hun al jaren gunt.Dan valt er bovendien ook weer te praten over het behoud van deze uitzonderingspositie voor de jaren erna, maakte staatssecretaris Martijn van Dam (Landbouw) vrijdag bekend.Nederlandse boeren mogen daardoor meer mest blijven uitrijden dan hun collega's in andere EU-lidstaten.Aan de instemming van de Europese Commissie gingen lange onderhandelingen vooraf. Sinds Nederlandse boeren onbeperkt melk mogen produceren, nam het mestoverschot snel toe en werd de Europese limiet fors overschreden.Van Dam sprak daarom eind vorig jaar met de boeren af dat zij hun veestapel inkrimpen. Uitzondering hierop zijn boeren die hun mest kwijt kunnen op eigen grond en biologische boeren.Ook de zuivelsector en veevoerfabrikanten dragen een steentje bij. Die laatsten leveren bijvoorbeeld in het vervolg voer dat minder van het gewraakte fosfaat bevat.Brussel gaf uiteindelijk groen licht toen Van Dam beloofde veel van de afspraken in regels te vatten. Daardoor is beter verzekerd dat ze worden uitgevoerd.