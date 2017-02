Auto raakt van de weg en belandt in tuin

(Foto: Patrick Kroeze / 112 Groningen)

Aan het Winsumertrekpad in Onderdendam is vrijdagavond een auto van de weg geraakt. Het voertuig belandde vervolgens in een tuin.

In de auto zaten twee mensen. De bestuurder is voor zover bekend niet gewond. De inzittende op de passagiersstoel moest door de brandweer uit de auto worden bevrijd. Ambulancepersoneel heeft zich over beide inzittenden ontfermd.



De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend.

