Thijs Pot stoomt door naar de halve finale van The Voice

Thijs Pot uit Stadskanaal overleefde vrijdag de kwartfinale van The Voice of Holland.

Thijs vertolkte in de talentenshow het nummer 'Another Love'. De jury was lovend. 'Ik ben trots, heel trots', aldus coach Guus Meeuwis.De jury beloonde het optreden met een gemiddelde van een 8,375. Het publiek was iets minder enthousiast met een 7,25.Uiteindelijk was het woord weer aan de stemmers thuis. Zij hielpen Thijs de afgelopen drie weken telkens door naar de volgende ronde. En ook dit keer redde het publiek Thijs.