Foutje: echtpaar parkeert auto in voortuin

(Foto: Gerrelt de Vries)

Een ouder echtpaar verloor vrijdagmiddag voor korte tijd de controle over hun auto. In plaats van vooruit te rijden trapte de bestuurder het gaspedaal in terwijl de wagen nog in de achteruit stond.

Via het drukke fietspad belandt de auto vervolgens in de voortuin van een woning. Het echtpaar komt de schrik nauwelijks te boven en wacht in de auto tot de politie arriveert.



Ondanks dat het, zoals gewoonlijk, druk is op de Korreweg en het naastgelegen fietspad raakt er niemand gewond tijdens de onverwachte parkeeractie van de senioren.

Door: RTV Noord