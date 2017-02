Johan Derksen: 'Shell gaat asociaal met Groningers om'

Na Freek de Jonge en Arjen Lubach bemoeit ook voetbalanalyticus Johan Derksen zich met de bevingsproblematiek in onze provincie.

In het tv-programma Voetbal Inside van RTL zei Derksen dat de Shell asociaal omgaat met de Groningers. 'Breng die baas van Shell eens aan het verstand dat hij niet zo asociaal moet doen tegen Groningers. Ze laten die mensen in de kou staan', aldus de voetbalkenner.Met deze uitspraken lijkt de gaswinningsproblematiek echt landelijk door te dringen.Eerder kwam cabaretier Freek de Jonge een week lang actievoeren in Groningen. Hij ging in gesprek met de NAM, Hans Alders, deskundigen en gedupeerden.Aan de hand daarvan stelde hij een 9-puntenplan op voor Groningen. Zijn belangrijkste punt: de gaswinning moet zo snel mogelijk worden stopgezet.Ook de Groningse presentator Arjen Lubach bemoeide zich vorige week met de gaswinning. Hij ging los op de schade-afhandeling in zijn televisieprogramma 'Zondag met Lubach'.'Het wordt tijd dat we erkennen dat het echt mis is gegaan in Groningen. We hebben een supergaaf land opgebouwd dankzij de gasbel, het minste wat we kunnen doen, is de slachtoffers netjes behandelen', stelt Lubach over de problematiek van scheuren in muren en waardevermindering van huizen.