Column: Fanatics

Als iemands poes doodgaat, is het hoogst ongepast om te zeggen: ‘Dan neem je toch een andere poes?’ Een poes is, soms een paar maanden, soms voor eeuwig, onvervangbaar. Dus waag het ook niet om een Groningen Fanatic te troosten met: ‘Dan maak je toch gewoon een nieuwe vlag?’

De wijlen Groningen Fanatics zijn namelijk hun vlag kwijt. Op laffe wijze geroofd door ‘ultra’s’ van SC Heerenveen. Die hebben er vermoedelijk onzegbaar barbaarse rituelen mee uitgevoerd, ongeveer zoals IS zijn krijgsgevangenen behandelt, of een poes een muis. Maar zelfs als de Friezen alleen maar een beetje over die arme vlag heen hebben lopen trappelen, hem hebben bespuwd, er overheen hebben gepist en hun onreine varkens eronder hebben laten slapen, dan nog hoeven de Fanatics hem niet meer terug. In plaats daarvan hebben ze zichzelf meteen opgeheven. Oeroude erecode. Zo’n vlag is volgens die code de ziel van een supportersgroep en zonder ziel heb je geen bestaansrecht. Dat een ziel immaterieel en onsterfelijk is, is blijkbaar een iets te fijnzinnige gedachte voor ‘ultra’s.’ Zij willen met een ziel kunnen zwaaien en hem na de wedstrijd in een rugzak kunnen proppen. Tja, en dan kun je hem dus kwijtraken.



Of het nou een heilige eik is, het haar van Geert Wilders of een stukje nylon, we zijn van oudsher erg gehecht aan relikwieën, tastbare symbolen. Voor het behoud van zo’n eik sloegen we vroeger zonder pardon missionarissen dood en na het verlies van een zelfgeknutselde vlag hef je jezelf blijkbaar op. Althans, de Groningen Fanatics. Want de Friezen zijn het belang van relikwieën juist gaan relativeren. Dat mocht ook wel een keer, sinds ze uit heidense symbooldrift Bonifatius bij Dokkum hebben vermoord, om hun Wodan-eiken te verdedigen. Nu, 1300 jaar later, kunnen de ‘ultra’s’ van Heerenveen, die door hun minne leventje gaan als ‘Nieuw Noord’, namelijk prima omgaan met het kwijtraken van hun eigen vlag, een paar weken geleden, aan de Groningen Fanatics. Zij trekken zich niets aan van die vermeende erecode en peinzen er niet over zichzelf op te heffen. Voor hen is het maar een spelletje.



Je zou de Groningen Fanatics willen toeroepen: ‘Kom op, jullie hebben vast nog wel meer vlaggen op zolder liggen. Fanatic ben je toch voor het leven? Of een doek nou ondergekotst op een Friese mestvaalt ligt, of netjes opgevouwen bij jullie in de kast, dat verandert toch niks aan jullie clubtrouw, jullie sfeeracties en dat gebonk op die trommel?’ Maar dat komt vast niet over op de vakken G en F, zelfs niet als de hele familietribune vanaf de overkant van het stadion deze tekst zou scanderen.



Het is eigen aan fanatici hun symbolen bloedserieus te nemen. Dat maakt ze kwetsbaar, want symbolen lenen zich nou juist zo goed voor spelletjes en spot. Het is aanlokkelijk Mohammed-cartoons te maken, de waterstofperoxide van Wilders te vervangen door henna, en de schoenen van Abe Lenstra in het Heerenveenmuseum groen-wit te verven. Niet dat dat iets verandert op het slagveld van oorlog, politiek of voetbal, maar naast dat slagveld is er ook nog een zijlijn met publiek. De Groningen Fanatics, ook publiek, verwarren spel en ernst. Elkaars vlaggen veroveren is maar een spelletje, net als Stratego. En met een spelletje kun je, anders dan in het echte leven, steeds opnieuw beginnen.



Willem van Reijendam

