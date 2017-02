't Jonkertje gaat fuseren, maar blijft nog een jaar open

Openbare basisschool 't Jonkertje in Jonkersvaart wordt opgeheven op 1 augustus 2017, maar de school blijft nog een jaar open als locatie van openbare basisschool De Springplank in Marum.

Dat zegt directeur Gerrit Rotman van Westerwijs, de organisatie voor openbaar basisonderwijs in het Westerkwartier.Onlangs kregen de ouders te horen dat 't Jonkertje aan het eind van dit schooljaar dicht gaat, omdat er te weinig leerlingen zijn. De ouders vonden dat veel te snel en wilden in ieder geval een jaar de tijd om zich te oriënteren op een andere school. De kinderen uit groep 7 zouden dan bovendien hun basisschooltijd op 't Jonkertje kunnen afronden.Middels een brief zijn de ouders nu op de hoogte gebracht van de 'tussenoplossing'. Dennis Benedictus: 'Ik vind het vreemd, zo'n briefje door de bus. We zijn maar een kleine gemeenschap, dus dat had best persoonlijker gekund. We worden nu met de kloten voor het blok gezet. Als kleine gemeenschap kunnen wij best iets organiseren. We zijn het eerste dorp met glasvezel in het buitengebied. De school betekent veel meer dan een onderwijsvoorziening. Het is ook ons dorpshuis. Wij blijven dus strijden voor de toekomst van 't Jonkertje'.Rotman is duidelijk: 'Ik heb goed geluisterd naar de ouders, maar ik zie geen toekomst voor de school. Wij hebben veertien scholen binnen onze stichting, dus uiteindelijk moeten we een afweging maken. 't Jonkertje is gewoon te klein. De school blijft nog een jaar open als locatie van de Springplank en daarna is het gebeurd'.