Ede Staal, Pé en Rinus, Krödde en Aino Venna in Twij Deuntjes op zundag

Henk Scholte in de Twij Deuntjes Studio (Foto: Rolf Schreuder)

Een groode reis lang de luttje toalen met Henk Scholte

Speulliest van zundag 5 febrewoarie



Ede Staal - De hoaven van Delfziel



Edwin Jongwdijk en Marlène Bakker - Ofschaaid



Glas, Scheele & Lass - Rook nait in ber



Lianne Abeln - Hoofdstation



Wia Buze - Mag ik din bie die



Aino Venna - Waltz to Paris



Snikhaid - Laiverd



Jan Cornelius - Jonny's Lüttje laden



Harry Niehof - Laila



Plommon - Golf noa golf



Alje van Bolhuis - Ainmoal ien week



Lirio - Hauterdroom



Twijde uur:



Arnold Veeman & The Yellowish Summer Evening - Mien lutje laif



Pé Daalemmer & Rooie Rinus - Zo ain as doe



Krödde - Te min



Joop Douma & Co. - Ein as doe



Harlequin Hovers - Genoadeloos



Eddy Winkelmann - Wenn Hamburg zu Atlantis Wird



Gert Sennema & Westkantstad - Oog ien oog



Niederlieder -Es ist still in Amsterdam



Peter Vellinga - Nog einmoal



Van De Straat - Joardag



Lirio - Coocka bourree

