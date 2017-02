Carnavalskoorts stijgt in Krönkeldorp

Zagen, boren, lassen, verven. Over drie weken barst het carnaval weer los en in boerenschuren in en rondom Kloosterburen wordt druk geklust aan praalwagens.

Het thema van de optocht is dit jaar 'Met carnaval schuiven wij alles aan de kant'. Eén van de praalwagens wordt een bulldozer met een grote clownskop. Prins Carnaval, Gelovius I, kijkt tevreden toe tijdens de bouw. 'Deze groep is wat later begonnen. De schuur waarin ze zouden werken is afgebrand en deze schuur was nog niet beschikbaar. Maar de wagen wordt prachtig', zegt hij.Aan de optocht doen tien praalwagens mee. 'En natuurlijk muziekkorpsen en dweilorkesten. Het wordt weer een groot feest', vertelt de prins. De optocht is op 26 februari in Krönkeldorp, oftewel Kloosterburen.