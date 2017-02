GHHC-dames knokken zich naar finale om landskampioenschap

De dames van hockeyclub GHHC uit Groningen staan in de finale om het landskampioenschap in de zaal.

Ze wonnen zaterdag de halve finale van de Haagsche Hockeyvereniging Den Haag, na een beslissende shootout-serie.Het was een spannende wedstrijd, want de Groningse dames kwamen terug van een 2-0 achterstand. In de laatste minuut scoorde Willemijn Bos haar tweede, waardoor shootouts moesten worden genomen. Die werden door GHHC gewonnen.Daardoor komen ze later op de dag uit in de finale tegen Amsterdam, dat Hurley in de andere halve finale uitschakelde.