Schuur boerderij Kolham stort in; bewoners zijn veilig

Aan de Hoofdweg in Kolham is vrijdag de schuur van een boerderij ingestort. Op het moment van instorten was er niemand thuis. De bewoners van het pand zijn door het ingeschakelde Centrum Veilig Wonen (CVW) tijdelijk ondergebracht in een vakantiewoning.

Volgens burgemeester Geert Jan ten Brink, van de gemeente Slochteren, en het CVW is nog niet te zeggen of de schuur is ingestort als gevolg van aardbevingen.Beiden konden zaterdagmiddag niet zeggen of er al een dossier ligt. Volgens de eigenaar van het pand - het naastgelegen grondverzet- en transportbedrijf Van Calker - is er in het verleden wel melding gemaakt van aardbevingsschade.Maandag gaat de gemeente Slochteren samen met het CVW bekijken wat de oorzaak van het instorten is. Ook moet dan duidelijk worden wat er met de boerderij gaat gebeuren.Burgemeester Ten Brink sprak zaterdagochtend met de bewoners van het pand: 'Zij zijn natuurlijk erg geschrokken, het is niet niks wat er gebeurd is. Tegelijkertijd vonden ze dat ze goed geholpen waren door het Centrum Veilig Wonen.' De bewoners willen tegenover RTV Noord niet reageren.De boerderij uit 1850 wordt beheerd door Carex. Voor de technische dienst van Carex kwam het instorten als een verrassing.'Deze bewoners wonen er pas een paar maanden en tijdens de overdracht hebben we het gebouw gecontroleerd. Er waren wat lekkages en behoorlijk achterstallig onderhoud, maar ik heb geen moment gedacht dat het gevaarlijk was', zegt een medewerker van de technische dienst van Carex.'De afgelopen maand heeft het vaak gestormd, en dat heeft de boerderij gewoon overleefd. Gisteravond was het een rustige avond en opeens stort 'ie in. Dat had ik niet verwacht.'Volgens het KNMI zijn er vrijdag geen aardbevingen geweest.Het CVW heeft inmiddels hekken rond de boerderij geplaatst.