Oranje Nassau hervat competitie met nederlaag

(Foto: CVW Oranje Nassau/Twitter)

Na een aantal afgelastingen heeft Oranje Nassau zaterdagmiddag de competitie hervat met een pijnlijke nederlaag. In de onderste regionen van de hoofdklasse B was Flevo Boys in Emmeloord met 4-1 te sterk voor de Groningers.

Voorsprong

Flevo Boys kwam na een kwartier spelen op voorsprong door een kopbal van William de Boer. Oranje Nassau was in deze fase van de wedstrijd gelijkwaardig en miste een aantal kansen op de gelijkmaker. Toch verdubbelde de thuisploeg na 25 minuten de score door een treffer van Timon Rorije: 2-0. Dit was tevens de ruststand.



Eretreffer

De Groningers gingen na de pauze op zoek naar de aansluitingstreffer, maar de verdediging van Flevo Boys stond pal. In de 62e minuut besliste Arnoud Post met een prachtig afstandsschot het duel. Vijf minuten voor tijd scoorde Rorije zijn tweede van de middag. Getuar Derguti redde de eer voor de ploeg van trainer Patrick Zwart met een mooie schuiver in de verre hoek.



Stand

Oranje Nassau zakt door deze nederlaag naar de vijftiende en voorlaatste plaats in de hoofdklasse B met dertien punten uit zestien wedstrijden. Flevo Boys klimt naar de dertiende plek.

Door: RTV Noord Correctie melden