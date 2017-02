Jong FC Groningen laat SteDoCo kansloos

(Foto: JK Beeld archief/David Browne)

FC Groningen onder 23 heeft zaterdagmiddag de uitwedstrijd tegen SteDoCo overtuigend met 4-0 gewonnen. Bij rust stond de formatie van trainer Alfons Arts al met 2-0 voor. Het was de derde zege in de laatste vier duels voor de Groningers.

Prima spel

De gasten speelden een prima wedstrijd in Hoornaar en kwamen na twintig minuten op voorsprong door een treffer van Yassine Zakir na een assist van Tim Waterink. SteDoCo had weinig in te brengen en vijf minuten voor de rust was het opnieuw Zakir die de score verdubbelde. Na een mooie pass van Tim Riksman tikte de aanvaller van de FC de bal met de buitenkant voet over de doelman van de thuisclub.



Touwtjes in handen

Na de pauze bleef het spelbeeld onveranderd. Jong FC Groningen had de touwtjes in handen en toen David Browne in de 53e minuut een slordig ingespeelde bal onderschepte en de 3-0 binnenschoot was het duel gespeeld. De mooiste treffer van de middag viel tien minuten voor tijd toen opnieuw Browne een aanval uit het boekje afrondde.



Goede reeks

Jong FC Groningen is aan een uitstekende reeks bezig na de winterstop en haalde tien punten uit de laatste vier wedstrijden. Dit resulteert in de zevende plaats op de ranglijst met 33 punten uit 22 wedstrijden.

Door: RTV Noord Correctie melden