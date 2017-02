Huizinga is nationaal kampioen bij de A-junioren

(Foto: Twitter/Chris Huizinga)

Schaatser Chris Huizinga uit Feerwerd is zaterdag in Heerenveen met grote overmacht nationaal kampioen geworden bij de junioren-A.

Afsluitende 5 kilometer

Huizinga stond na de eerste dag op de derde plaats en verloor op de 1000 meter nog een punt op zijn concurrenten. Op de afsluitende 5000 meter in Thialf pakte hij dat dubbel en dwars terug.



Overtroffen

Toch werd zijn tijd van 6.34,86 op de 5 kilometer ruimschoots overtroffen door de Fries Marwin Talsma, die finishte in 6.23,97. In het eindklassement had Huizinga anderhalve punt voorsprong op Tijmen Snel die tweede werd en twee punten op Lois Hollaar, de nummer drie van de ranglijst.

