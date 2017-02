GHHC verliest finale om het landskampioenschap

(Foto: Jacob Gunter/archief)

De hockeysters van GHHC zijn er zaterdagavond niet in geslaagd om landskampioen in de zaal te worden. In de finale was Amsterdam met 6-4 te sterk voor de Groningse vrouwen.



Spanning

In een spannende finale had Amsterdam het initiatief en kwam op voorsprong door een treffer van Felice Albers na vier minuten spelen. Willemijn Bos maakte gelijk namens GHHC, maar Julia Müller zette Amsterdam opnieuw aan de goede kant van de score. Jorien Werumeus Buning liet de 2-2 aantekenen waarna Laura van Heugten de ruststand bepaalde op 3-2 in Amsterdams voordeel.



Marge

Na de pauze bracht Müller de marge op twee: 4-2. Weremeus Buning deed iets terug namens GHHC, maar twee treffers van uitblinkster Julia Müller brachten Amsterdam in veilige haven. Willemijn Bos bepaalde vlak voor tijd de eindstand op 6-4.

