Groningen komt niet verder dan 1-1 tegen Excelsior

(Foto: JKBeeld archief)

FC Groningen heeft zaterdagavond op eigen veld met 1-1 gelijkgespeeld tegen Excelsior. Vlak na rust zette Mahi de thuisploeg op voorsprong uit een strafschop. Hadouir maakte tien minuten voor tijd de gelijkmaker.

Laag tempo

In de eerste helft viel er bar weinig te genieten in het Noordlease stadion. Beide ploegen speelden in een veel te laag tempo en de passing was onnauwkeurig. Het enige schot op doel kwam van Memisevic die vijf minuten voor de pauze hard uithaalde. Excelsior-doelman Hahn bokste de bal uit zijn doel.



Strafschop

Na de pauze kwam er meteen leven in de wedstrijd. Volledig onnodig trok Massop de mee opgekomen Reijnen tegen de grond en scheidsrechter van de Graaf gaf terecht een strafschop. Mahi schoot dit buitenkansje gedecideerd binnen: 1-0.



Gelijkmaker

Groningen probeerde op zoek te gaan naar de tweede treffer, maar er sloop ook wat onzekerheid in de ploeg. Excelsior rook zijn kans en in de 80e minuut haalde invaller Hadouir knap uit. De bal verdween via de paal achter doelman Padt. In de slotfase dwongen beide ploegen geen kansen meer af op de winnende treffer.



Stand

FC Groningen blijft ondanks dit gelijkspel op de negende plaats staan in de eredivisie met 26 punten uit 21 wedstrijden.

Door: RTV Noord Correctie melden