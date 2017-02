Niels Tamminga zingt Nic. marsch weer uit volle borst

(Foto: RTV Noord)

De korfballers van Nic./Alfa-college blijven het goed doen in de Hoofdklasse A. De koploper won zaterdagavond de thuiswedstrijd ten Unitas/Perspectief uit Harderwijk met 27-22. Halverwege stond het al 14-7.

Koploper

De Groningers kwamen geen moment in de problemen en speelden als een koploper. Met nog drie speelrondes te gaan in de reguliere zaalcompetitie maakt de ploeg van coach Henk Jan Mulder goede kansen om de play-offs in te gaan met als inzet promotie naar de Korfballeague.



Aanvoerder Tamminga

Aanvoerder Niels Tamminga is een belangrijke speler. Na veel blessureleed de afgelopen jaren en een aantal seizoenen in een lager team te hebben gespeeld is de bijna 29-jarige Tamminga een dragende speler. Volgens coach Mulder is Tamminga zelfs één van de beste rebounders in Nederland.



Nic. marsch

Na afloop zong Tamminga de Nic.marsch, met op Nic. sta pal, sta moedig pal als refrein, dan ook uit volle borst mee. Tamminga scoorde vijf keer. Shay Conroy was topscorer met acht treffers. Nic. heeft 17 punten uit 11 wedstrijden. De concurrenten Wageningen en Dalto uit Driebergen hebben drie punten minder.

Door: RTV Noord