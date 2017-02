Column: Een pilletje waar je roze olifanten van ziet

Soms ben ik bang, bang om ouder te worden. Het overvalt me als ik weer eens last heb van mijn rug of als ik niet op de naam van een mooie film kan komen die ik de avond daarvoor heb gezien. Het gevoel van onmacht. Het gevoel dat ik zie in de ogen van mijn vader.

‘Het gaat niet goed met pa. Hij heeft zo’n verschrikkelijke pijn. Hij wil dat je komt’. De klank in de stem van mijn moeder in de telefoon zegt alles. ‘Ik kom er aan’. Tien minuten later, het is kwart over negen ’s avonds, sta ik naast hem. Hij ligt met gesloten ogen. Hij doet ze open en maakt een grimas met zijn mond.



De dokter is net geweest. Mijn vader heeft een ontsteking aan de blaas en de urinewegen. Hij heeft pillen gekregen en een spuitje tegen de pijn. Zijn gezondheid is al zo broos en nu komt die helse pijn er ook nog bij. De dokter had hem gevraagd of hij niet naar het ziekenhuis wilde. Dat wilde hij niet. Niet weer dat ziekenhuis. En nu ligt hij daar, zweet op zijn voorhoofd, de pijn verbijtend.



De pijn komt met vlagen. De zoveelste vlaag is er een te veel. We besluiten - hijzelf als eerste voorstander - hem toch naar het ziekenhuis te laten brengen. Mijn moeder gaat mee in de ambulance. Ik kom er achter aan met zijn spullen voor de nacht.



Op de afdeling Spoedeisende Hulp is het druk. Alle bedden liggen vol. Verpleegsters met ernstige gezichten lopen met buisjes en papieren in de hand deur in, deur uit. Een jongen en een meisje zitten naast een bed van een man die in een ongemakkelijke houding ligt en - duidelijk te zien - veel pijn heeft.



Die pijn heeft m’n vader ook. Ondertussen neemt een verpleegster hem bloed af. Als de arts, een jonge vrouw in een wit ziekenhuispak en paardenstaart, komt houdt hij zich goed. Ze gaan het bloed en zijn urine onderzoeken. Daarna gaan ze een plan maken. Mijn moeder en ik zitten aan de voet van het bed van mijn vader. We drinken koffie en thee om de tijd te doden. Mijn vader zegt niets. Gepiep van een monitor en geroezemoes van pratende mensen achter een volgend gordijn.



Plotseling begint mijn vader te puffen. Zijn adem gaat als een stoomlocomotief op volle snelheid. De vlagen pijn komen feller en vaker. Ik haal een verband uit een doos die op een kast staat, hou hem onder de koude kraan en leg het voorzichtig op zijn voorhoofd. Ik hou zijn hand vast. We zeggen niks. Hij kijkt me aan. Ik zie de pijn en onmacht in de waterige ogen.



Hij wil bijna schreeuwend dat ze iets aan de katheter doen, het buisje door het lid naar zijn blaas. Die bezorgt hem samen met de ontstoken blaas en urineweg die verschrikkelijke pijn. Een verpleger, een man die vaker met dit bijltje heeft gehakt spuit hem er verdovende gel in en drukt het buisje verder zijn penis om te voelen of het goed in de blaas zit.



Twee uur, de ene pijnaanval na de andere, later komt de arts. Ze kijkt bezorgd. Ze heeft overleg gehad met de uroloog en vertelt omzichtig wat er aan de hand is. Dat hij nieuwe medicijnen krijgt. Maar dat hij weer naar huis moet.... Dat hij weer naar huis moet….



Ik kan het niet geloven. Een man van dik in de tachtig. Die al een paar keer voor de dood is weggehaald. Die niet meer kan lopen. Die bijna stikt van de pijn. Ik werp een blik op de witte ziekenhuismuur. Ik spreek mezelf toe rustig te blijven.



Ik doe een tegenvoorstel. Hij blijft een nachtje, spreekt dan de volgende dag met de uroloog om te kijken of een katheter via de buikwand mogelijk is dat scheelt al die ellende van verwisselingen en ontstekingen én pijn. Vijf vliegen in een klap.



Het kan niet. Er is geen plek meer. Het antwoord is te aarzelend. Ik denk dat het niet waar is. Ik zie het dilemma in de blik van de jonge vrouw. Ik zie de twijfel. Ze gaat nog een keer bellen met de uroloog. Ook dat biedt geen soelaas. Hij heeft alleen pijn, geen koorts en verder is het normaal. Hij moet echt terug naar huis.



Achter de ogen van de jonge vrouw zie ik protocollen van het ziekenhuis. Zie ik de macht van de verzekeraar. Ze bijt op haar lippen. De ervaren verpleger komt haar te hulp. We krijgen extra sterke pillen mee ‘waar je roze olifanten van gaat zien’ en hij bestelt een ambulance.



Even later, de klok van de toren slaat één keer, loop ik in de donkere stilte van de nacht naar huis. Mijn moeder wacht in het ziekenhuis nog even op de ambulance om met mijn vader terug naar huis te gaan. Ik heb het gevoel alsof ik iets heb verloren. Een leeg gevoel alsof ik in blessuretijd het winnende doelpunt tegen kreeg. Zwaarmoedigheid valt als een deken over me heen. De volgende morgen belt mijn moeder. Ze is kapot. Ze had nog tot drie uur ’s nachts moeten wachten op de ambulance. Nu hadden ze net van het ziekenhuis gebeld of mijn vader morgen kon komen voor een gesprek met de uroloog. Oh ja… en het meisje van de thuiszorg had net gevraagd of mijn moeder ’s middags mijn vader zelf in de stoel kon zetten, want er moet bezuinigd worden.



Gezondheidszorg in Nederland 2017.



Waardig ouder worden? Doe normaal!



Erik Hulsegge



Die ‘waar-je-roze-olifanten-van gaat-zien-pillen’ hebben geholpen. De pijn is weg.

