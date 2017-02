GIJS verliest in België van Bulldogs Luik

(Foto: Foto Klick archief)

De ijshockeyers van GIJS hebben zaterdag de uitwedstrijd tegen Bulldogs Luik met 11-4 verloren. Na de eerste periode was de achterstand al opgelopen tot 6-2.

Treffers

Bij een 4-0 achterstand was het Marek Holy die de eerste Groninger treffer op het scorebord zette. Zahir Hup maakte er vlak voor het einde van de eerste periode 6-2 van. In de tweede periode kwam GIJS er niet aan te pas en liep de tussenstand op tot 9-2.



Nederlaag

In de laatste twintig minuten wist de ploeg van coach Arjan Peters de periodestand tot 2-2 te beperken. GIJS staat zesde en voorlaatste in groep B van de BeNe-league met tien punten uit zestien wedstrijden. Zondag wacht het thuisduel tegen Tilburg Trappers.

Door: RTV Noord