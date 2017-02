Aardbevingsfoto wint prijs bij uitreiking Zilveren Camera

Een foto over de gevolgen van de aardbevingen in onze provincie is zaterdagavond in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de Zilveren Camera. Dit is de prijs voor de beste journalistieke foto van het jaar.

De foto is gemaakt door freelance ANP-fotograaf Bart Maat. Het is een foto van vicepremier Lodewijk Asscher, die in gesprek is met Annemarie Heite en twee andere gedupeerden van de aardbevingen. De foto was genomineerd in de categorie Politiek Enkel.Maat woont in Den Haag en heeft geen enkele band met Groningen. 'Het ANP stuurt mij naar onderwerpen toe en meestal is dat in Den Haag omdat ik daar woon. Dit keer mocht ik een dag met Asscher mee naar Groningen.' Maat heeft die dag vele foto's gemaakt, maar hij denkt dat deze eruit springt, omdat het verdriet van de Groningers goed zichtbaar is. 'En de politiek die met de armen over elkaar staat', zegt Maat.De Groningse fotograaf Siese Veenstra heeft de eerste prijs gewonnen in de categorie Kunst, Cultuur en Entertainment Serie met zijn reeks foto's van het Skutsjesilen 2016.De hoofdprijs, de Zilveren Camera, ging naar Cigdem Yuksel met haar serie 'Syrian child labour' over Syrische vluchtelingenkinderen die in Turkse fabrieken lange werkdagen draaien om goedkope producten te maken voor de Europese consument.De uitreiking van de Zilveren Camera vond plaats in Museum Hilversum. Daar zijn de genomineerde en winnende foto's tot en met 12 maart te zien.