Man lost schoten op carpoolplaats

Een 47-jarige man uit de gemeente Oldambt heeft zaterdagnacht schoten gelost op een carpoolplaats in Scheemda.

Een politieman, die geen dienst had, hoorde dit en waarschuwde collega's. Hij gaf ook het kenteken door van de auto waar de verdachte in reed.



De collega's zagen de auto heel langzaam rijden op de Oude Rijksweg in Scheemda. De wagen stond op naam van iemand, die eerder een strafbaar feit had gepleegd met een vuurwapen. De agenten hebben daarom de verdachte met getrokken wapens uit de auto gehaald.



De 47-jarige man kon zonder problemen worden aangehouden. Hij rook naar alcohol en was niet in staat om een blaastest te doen. Daarom is bloed van hem afgenomen.

