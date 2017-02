'Vergaderen in centrum van gaswinning tijdens fakkeloptocht? Onbegrijpelijk!'

(Foto: Goos de Boer/RTV Noord)

In Winsum is de gemeenteraadsvergadering verzet voor de fakkeloptocht in Groningen, maar de fractievoorzitters van alle politieke partijen in de gemeenten Slochteren, Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde moeten dinsdag vergaderen over de herindeling.

'Onbegrijpelijk'

Meerdere politici willen ook deze bijeenkomst verzetten, zodat ze kunnen meelopen in de optocht. 'Juist hier, in het centrum van de gaswinning', zegt fractievoorzitter Hans Haze van Lokaal Perspectief/Gemeentebelangen Midden-Groningen. 'Onbegrijpelijk. Wij gaan dan ook niet naar de vergadering, maar naar de fakkeloptocht.' D66, SP en PvdA volgen zijn voorbeeld.



De fakkeloptocht is georganiseerd door de Groninger Bodem Beweging en Milieudefensie. Het doel is om de aandacht te trekken van politiek Den Haag.



Maandag wordt besloten of de vergadering in Slochteren wel of niet doorgaat.



