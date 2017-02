Levchenko's verlaten vroegtijdig het FC Groningen-stadion

Het had een romantische nacht moeten worden in het stadion van FC Groningen. Evgeniy Levchenko en Victoria Koblenko zijn uitgenodigd om daar te slapen na de voetbalwedstrijd van zaterdagavond. Maar het loopt anders...

Een skybox is omgetoverd tot een slaapkamer met uitzicht op het voetbalveld. De actie is bedacht door Essent. Die wil fans laten ervaren hoe het is om in het station te slapen. Als eerste mag voormalig FC-Groningen-speler Levchenko er samen met zijn Victoria overnachten.FC Groningen speelt gelijk tegen Excelsior, maar toch bouwen enkele supporters een feestje naast de slaapkamer/skybox. De muziek is in bed te horen én te voelen.'We hebben gezellige buren', zegt Koblenko. 'Normaal hebben we daar niks op tegen, maar het is nu wel héél gezellig.' Het stel heeft dan nog goede hoop dat de muziek niet al te lang door gaat. 'Volgens mij gaan ze het straks wel rustiger aan doen', hoopt Levchenko.Beiden hebben er naar uitgekeken om in het stadion te overnachten. 'Ik heb altijd al in een stadion willen slapen', vertelt Koblenko. 'We mogen ook douchen in de kleedkamers.'Maar tot een echte overnachting komt het niet. De muziek is zo hard dat het stel besluit om een hotel te zoeken. Levchenko moet een dag later bij FOX een wedstrijd analyseren, dus hij heeft zijn rust wel nodig.Wel wil het stel het 'ochtendgevoel' beleven in het stadion en daarom gaan ze 's morgens terug naar de skybox.De slaapkamer zal nog een keer gebruikt gaan worden. Wie de nacht van 4 op 5 maart in de skybox wil doorbrengen, kan zich binnenkort aanmelden. Diegene kan dan de wedstrijd FC Groningen-Ajax zien, overnachten en worden gewekt door de stadionspeaker.'Straks bij de volgende overnachting is het stadion echt leeg', verzekert Jorrit de Jong van Essent. 'Mensen kunnen zich via AirBNB inschrijven. Degene met de beste motivatie krijgt een unieke ervaring.' De winnaar mag bovendien drie vrienden meenemen.