Mercedessen van volkszanger Frank van Etten uitgebrand

Twee Mercedessen van de Groningse volkszanger Frank van Etten zijn zaterdagavond uitgebrand in Apeldoorn.

Van Etten zou zingen op het verjaardagsfeest van de dochter van een bevriende ondernemer. Dat feest werd gehouden in diens lichtreclamebedrijf aan de Minden in Apeldoorn. Daar brandden de twee auto's uit, zo meldt Omroep Gelderland Van Etten is geboren in Stadskanaal en woonde daarna in Nieuwe Pekela. Enkele jaren geleden is hij verhuisd naar Sint Anthonis in Noord-Brabant.De brand heeft een flinke impact op de zanger en zijn gezin: 'Ik wil liever verder niet reageren, ik wil eerst afwachten wat de politie kan achterhalen'.Er bestaat een sterk vermoeden dat het om brandstichting gaat. De politie onderzoekt dit. Er is niemand gewond geraakt bij de brand.